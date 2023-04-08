تشييع جنازة الشيخ علي أبو الحسن أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق

كتبت - إيمان مهنى

شيع جثمان الشيخ علي محمود أبوالحسن الخطيب، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق ورئيس بيت العائلة المصرية السابق بأسيوط، في جنازة مهيبة، تقدمها قيادات تنفيذية والشعيبة والأوقاف، ذلك من مسقط قريته بني غالب التابعة لمركز أسيوط.

ونعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، ببالغ الحزن والاسى وفاة فضيلة الشيخ على محمود أبوالحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف والأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق ورئيس بيت العائلة المصرية السابق بأسيوط، والذي وافته المنية اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

وقال محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت عن تقديره للشيخ على أبوالحسن: أنه يعد أحد أبرز رجالات الأزهر الشريف، ولاسهاماته المتعددة فى قطاع الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية ودوره البارز فى بيت العائلة المصرية بأسيوط وحل النزاعات والخصومات الثأرية بالقرى والمراكز وتميزه بفصاحة لسانه وقوة بيانه ويتسم بالسماحة واللين، وخطابه يمثل الوسطية في الإسلام .

كما قدم محافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الفقيدة الراحلة، داعيًا الله أن يلهم أهله الصبر الجميل ،كما كلف المحافظ، حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط بالمشاركة في تقديم واجب العزاء لاسرة الفقيد وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

ويعد الراحل الشيخ على محمود أبوالحسن الخطيب، من مواليد قرية بني غالب بمركز أسيوط في يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي الحجة سنة 1356هـ الموافق الأول من شهر فبراير سنة 1938م من اسرة أزهرية ، بدأ حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية ثم أكمله على الشيخ مرزوق أبو زيد بقرية الحواتكة مركز منفلوط ثم راجعه على يد والده فضيلة الشيخ محمود محمد أبو الحسن من علماء الأزهر أيضًا ومأذون القرية، التحق بمعهد أسيوط الديني الذي كان يسمي معهد فؤاد الأول وحصل على شهادة الإعدادية عام 1956 ثم الثانوية الأزهرية عام 1961 نظام الخمس سنوات والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961 وتخرج في قسم التفسير والحديث في عام 1967م ثم عُين بالأزهر الشريف واعظًا عامًا لمركز ديروط عام 1967 ، أُعير لليمن كخبير للدعوة برئاسة الجمهورية اليمنية عام 1978 حتي عام 1983، وقام خلالها بتأليف عشرة كتب مدرسية في مادة التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم اليمنية وما زالت كتبه تدرس حتى الآن، ثم عمل مستشارًا للدعوة بوزارة الأوقاف اليمنية.

وتدرج فى المناصب حتى عين في مطلع عام 1997 مديرًا لمنطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط ثم عضواً باللجنة العليا للفتوي بالأزهر ثم مديرًا عامًا الدعوة والإعلام الديني في مايو 1999 ثم أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف الى ان تم تعيينه أمين عام مساعد لمجمع البحوث للدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف من يونيو 2000 حتي سن التقاعد في 31 يناير 2003م وحصل شيخنا الفاضل على وسام الجمهورية في العلوم والفنون من الطبقة الأولي والشهادة التقديرية من رئيس الجمهورية سنة 1425هـ / 2004م ومنذ اعوام شغل منصب رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط.