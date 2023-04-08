تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في منطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفل وسط القمامة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.