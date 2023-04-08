تبدأ من 110 جنيهات.. كحك العيد بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان بالجيزة

كتبت - مرام محمد

بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بدأت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص تزويد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة بمنتجات المخبوزات والحلويات من الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

وشهد معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل إقبالا كبيرا على منتجات العيد، حيث سجل الكعك 120 جنيها للكيلو الواحد، والبسكويت 110 جنيهات للكيلو الواحد، والبيتي فور 110 جنيهات للكيلو الواحد، والغريبة 128 جنيها للكيلو الواحد.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرضا لـ" أهلا رمضان " تغطى قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين من السلع التموينية والعطارة والألبان واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت وخلافه بنسب تخفيض تصل لـ30%، وذلك بهدف ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتقع معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية فى المنيب، وشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة فى البدرشين، وشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب فى العياط، وشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة فى حى الوراق، وقرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومركز ومدينة أطفيح، والحى 12 محور جمال عبد الناصر فى مدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة، والشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الإسلامى ومدينة الشباب.