اليوم السابع
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تاجر مخدرات يعترف بترويج بضاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة

السبت، 08 أبريل 2023 06:00 ص
تاجر مخدرات يعترف بترويج بضاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت اعترافات تاجر مواد مخدرة، تم ضبطه وبحوزته 400 قرص مخدر، في بولاق الدكرور، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، مشيرا إلى أنه لجأ إلى ترويج المضبوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ صفحة باسم وهمي بموقع فيسبوك، للإعلان عن نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، والتواصل مع المتعاطين الراغبين في الحصول على بضاعته.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لأجهزة الامن بالجيزة، تفيد تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، وإدارته إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بالترويج لبيع المواد المخدرة.

تمكن رجال المباحث من القبض عليه في بولاق الدكرور، وبحوزته (400 قرص مخدر لعقار "ليريكا" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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