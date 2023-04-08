اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان تعتزم إطلاق "عملية عسكرية جديدة ضد المتشددين"

السبت، 08 أبريل 2023 12:00 ص
باكستان تعتزم إطلاق "عملية عسكرية جديدة ضد المتشددين" القوات الباكستانية - أرشيفية
وكالات

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قالت لجنة الأمن القومي الباكستانية، الجمعة، إن باكستان ستطلق "عملية عسكرية ضد المتشددين" في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان أصدرته اللجنة بعد اجتماعها أن "الحاضرين اتفقوا على إطلاق عملية شاملة.. ستخلص البلاد من خطر الإرهاب بقوة وعزم متجددين".

 


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