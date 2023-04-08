باكستان تعتزم إطلاق "عملية عسكرية جديدة ضد المتشددين"

وكالات

قالت لجنة الأمن القومي الباكستانية، الجمعة، إن باكستان ستطلق "عملية عسكرية ضد المتشددين" في جميع أنحاء البلاد.

وذكر بيان أصدرته اللجنة بعد اجتماعها أن "الحاضرين اتفقوا على إطلاق عملية شاملة.. ستخلص البلاد من خطر الإرهاب بقوة وعزم متجددين".