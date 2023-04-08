باحث بمرصد الأزهر: عداء الغرب للمسلمين وراؤه أسباب غير صحيحة.. فيديو

كتب لؤى على

قال الدكتور مصطفى البدرى، الباحث ب مرصد الأزهر لمواجهة الفكر المتطرف، إنه لا إساس للعداء بين الغرب والمسلمين، وكل ما يدور هى مجموعة من الأسباب المختلقة التى لا أساس لها، وهدفها زيادة الكراهية ضد المسلمين والإسلام خاصة فى الغرب، لافتا إلى أن هناك نسب غير سليم للعداء إلى الفتوحات الإسلامية، وهذا غير حقيقة فالإسلام بنى حضارة بجانب تلك الحضارات.

وتابع البدرى، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "التاريخ والمراجع الأوربية تتحدث عن نموذج مضيء استمر حتى القرن الخامس فى الأندلس وأجزاء من البرتغال وأسبانيا، يكذب كل هذه التصورات عن الآن الإسلام دين حرب وفتوحات.. يعنى مصطلح الإسلاموفوبيا تبرير لحالة العداء ويبرر للمجتمع الغربى سبب عدوانه للمسلمين، هم عندهم وهم اجتماعى قد يكون السبب فيها اعتداء إرهابى لا يعبر عن شريعة المسلمين، يتحول إلى حالة عامة من العداء ضد المسلمين".

واستكمل البدرى: "أى مواطن مسلم عايش فى المجتمع الأوربى أو الغربى عليه ركزتين أن يفعلهما أولهما هو تصحيح المفاهيم، ومحاربة المفاهيم المغلوطة والحرب الشعواء ضد الإسلام والمسلمين، على مواقع السوشيال ميديا، ومنصات التواصل الاجتماعى، ثانى ركيزة، أن يسهم بجزء بسيط فى الظهور بالإسلام الوسطى وينشر ذلك فى المجتمع المحيط حوله".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار بين الغرب والشرق، من أجل التعايش الإنساني الحقيقى بين المجتمعات المختلفة، وليس ترديد شعارات رنانة دون وجود له على أرض الواقع، لافتا إلى أن الإسلام دين سلم وسلام.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.