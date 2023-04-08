اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 09:02 م
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انتعاشة كبيرة فى معابد أبوسمبل بعد زيارة 16 ألف سائح أجنبى.. صور

السبت، 08 أبريل 2023 07:35 م
انتعاشة كبيرة فى معابد أبوسمبل بعد زيارة 16 ألف سائح أجنبى.. صور أبوسمبل
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، تدفقات سياحية كبرى من مختلف الجنسيات الدولية حول عالم، بعد زيارة نحو 16 ألف سائحا أجنبيا وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية جوا وبرا ونهرا، خلال 3 أيام فقط.

 
ففى يوم الخميس الماضى، سجل المعبد زيارة نحو 8900 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وصلوا إلى مدينة أبوسمبل، عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "باص وكوستر وملاكى"، وفى يوم الجمعة أمس، وصل نحو 4200 سائحا، واليوم السبت سجل المعبد زيارة نحو 3100 سائحا، بإجمالى 16 ألف و200 سائحا دوليا من مختلف الجنسيات الأجنبية.
 
وقدم العاملون فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل، الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل معابد مصر القديمة والاستماع لشرح حول عظمة القدماء المصريون فى التشييد والحضارة وهندسة الفلك فى تجسيد واحدة من أندر الظواهر الفلكية حول العالم وهى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.
 
أبوسمبل
أبوسمبل

السياحة بأبوسمبل
السياحة بأبوسمبل

السياحة جنوب مصر
السياحة جنوب مصر

بوابة المعبد
بوابة المعبد

حركة السياحة بأبوسمبل
حركة السياحة بأبوسمبل

حركة السياحة فى أبوسمبل
حركة السياحة فى أبوسمبل

حركة السياحة
حركة السياحة

داخل المعبد
داخل المعبد

ساحة معبد أبوسمبل
ساحة معبد أبوسمبل

طابور السائحين أمام المعبد
طابور السائحين أمام المعبد

طوابير السائحين من مختلف دول العالم
طوابير السائحين من مختلف دول العالم

طوابير السائحين
طوابير السائحين

معابد أبوسمبل
معابد أبوسمبل

وفود السائحين
وفود السائحين

 


ابوسمبل

معبد ابوسمبل

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