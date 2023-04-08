انتعاشة كبيرة فى معابد أبوسمبل بعد زيارة 16 ألف سائح أجنبى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، تدفقات سياحية كبرى من مختلف الجنسيات الدولية حول عالم، بعد زيارة نحو 16 ألف سائحا أجنبيا وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية جوا وبرا ونهرا، خلال 3 أيام فقط.

ففى يوم الخميس الماضى، سجل المعبد زيارة نحو 8900 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وصلوا إلى مدينة أبوسمبل، عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "باص وكوستر وملاكى"، وفى يوم الجمعة أمس، وصل نحو 4200 سائحا، واليوم السبت سجل المعبد زيارة نحو 3100 سائحا، بإجمالى 16 ألف و200 سائحا دوليا من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقدم العاملون فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل، الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل معابد مصر القديمة والاستماع لشرح حول عظمة القدماء المصريون فى التشييد والحضارة وهندسة الفلك فى تجسيد واحدة من أندر الظواهر الفلكية حول العالم وهى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.