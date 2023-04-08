اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع سير العمل فى سد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية متابعة الرئيس السيسي لموقف الأعمال فى عدد من المدن الجديدة.

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