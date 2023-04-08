اليابان تكشف تفاصيل اختفاء مروحية عسكرية قبالة سواحل محافظة أوكيناوا

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أعلن مسئولون في اليابان اليوم السبت أن طائرة الهليكوبتر العسكرية المفقودة قبالة سواحل محافظة أوكيناوا قبل يومين أجرت اتصالات لاسلكية عادية مع مراقبة الحركة الجوية، بما في ذلك آخر اتصال لها قبل دقيقتين فقط من اختفائها عن الرادار.

وقال هؤلاء (في تصريحات ادلوا بها إلى وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بشرط عدم كشف أسمائهم) إن الاتصالات اللاسلكية بين المروحية متعددة الأغراض UH-60JA التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والتي كان على متنها 10 أفراد ومركزين لمراقبة الحركة الجوية في المنطقة لا تشير إلى أي شذوذ.

وأضافوا أن جهاز إرسال إشارة الاستغاثة الأوتوماتيكي للمروحية قد فشل على الأرجح عندما تحطمت بعد ظهر يوم الخميس.. وكانت المروحية أقلعت من قاعدة بجزيرة مياكو الساعة 3:46 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس لإجراء مسح للأرض وحلقت قبل اختفائها من الرادار بحوالي 10 دقائق ولا تزال جهود البحث مستمرة، حيث تم العثور على العديد من الأشياء بما في ذلك جزء من شفرة دوارة وباب حتى الآن.