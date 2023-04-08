النيابة تطلب تقرير تشريح جثة عاطل لقى مصرعه داخل حفرة تنقيب عن آثار بالمطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة عاطل لقى مصرعه بحفرة داخل أحد المنازل فى دائرة قسم المطرية أثناء تنقيبه عن الآثار، لبيان والوقوف على أسباب الحقيقة، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة بمنطقة المطرية، على انتقل رجال المباحث إلى المكان وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة الحقيقى.