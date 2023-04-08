اليوم السابع
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المعمل الكيميائي يفحص كمية من الأقراص المخدرة حازها تاجر كيف فى الجيزة

السبت، 08 أبريل 2023 05:00 ص
المعمل الكيميائي يفحص كمية من الأقراص المخدرة حازها تاجر كيف فى الجيزة حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الجيزة.
 
فيما أمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.
 
وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه أقراص مخدرة بين عملائه، وبمواجهته اعترف بحصوله على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تم الكشف عن نشاط المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تردده بين عدد من متعاطي المواد المخدرة، لترويج بضاعته بينهم في عدة مناطق بالجيزة. 
 
بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع، ومبلغ مالي. 
 
بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات تمهيدا لترويجها بين عملائه، وحصوله على الأقراص من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

الأقراص المخدرة

أمن الجيزة

الطب الشرعى

المعمل الكيميائي



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