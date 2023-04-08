اليوم السابع
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المصريون أصحاب المؤهلات الجامعية الأكثر حصولا على موافقة للهجرة عام 2022

السبت، 08 أبريل 2023 08:20 م
المصريون أصحاب المؤهلات الجامعية الأكثر حصولا على موافقة للهجرة عام 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة خلال تلك الفترة، حيث جاء الحاصلون على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من إعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بعدد 150 مهاجراً بنسبة 49٪ من إجمالى أعداد المهاجــرين والذين اكتسبوا صفـة المهاجر.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن فئة الأخصائيين "أصحاب المهن العلمية" حصلت على النصيب الأكبر من إعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر، بواقع 128 مهاجرا بنسبة 44.1٪، واستحوذ العاملين المشتغلين بالقطــاع الخاص على النصيب الأكبر من أعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر بنحو 207 مهاجر بنسبة 66.6٪، يليهم الأفـراد الـذين لم يسبق لهم العمل مثل: ربـات البيوت وحـديثى التخرج والمتفرغون للدراسة (أخرى) حيث بلغ عددهم 77 مهاجراً بنسبة 24.8٪ من إجمالى المهاجرين.

وكانت النشرة السنوية للمصريين قد رصدت تراجع عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين اكتســبوا صفة المـهاجر ليصل إلى 317 مـهاجراً عام 2022 "86 مهاجراً و231 مهاجراً اكتسبوا صفة المهاجر" مقابل 388 مهاجراً عـام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 18.3٪.

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

الهجرة للخارج

اخبار الاقتصاد



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