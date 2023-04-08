اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 08 أبريل 2023 12:49 م
المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69307 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 396 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة موقف عشوائى، و24 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

الحملات المرورية

قانون ولوائح المرور

مخالفات المرور

مخالفة مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة