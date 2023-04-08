المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 69307 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11614 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 396 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة موقف عشوائى، و24 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.