المحكمة التأديبية تجازى مسئولين اثنين بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية، بغرامة تعادل أجر خمسة أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما عاقبت مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، على خلفية انقطاع المحال الأول عن العمل، وتستر المحال الثاني عليه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

التهم المنسوبة للمحال الأول

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المحال الأول انقطع عن العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021 تاريخ بلوغ السن القانوني بدون إذن رسمي أو مبرر قانوني بالمخالفة للتعليمات، كما حصل على راتبه خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021 بدون وجه حق بما يقدر بمبلغ 86 الف و157 جنيهاً .

المحال الثاني تستر علي الأول

وأضافت المحكمة انه فيما يخص المحال الثاني لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال انقطاع الأول عن العمل خلال الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021تاريخ بلوغه السن القانوني حال رفضه استلام العمل عن طريق المديرية بالمخالفة للتعليمات.

كما انه لم يقم بإخطار الوحدة الحسابية بالمديرية عن وقف راتب المذكور لانقطاعه عن العمل الفترة من 5/2/2019 حتى 22/5/2021مما ترتب عليه حصوله علي كامل راتبه خلال الفترة المذكورة دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات.