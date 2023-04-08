المتهم بالشروع فى قتل طليقته بـ 6 أكتوبر: رفضت ترجع لعصمتى فطعنتها بسكين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متهم بالشروع في قتل طليقته بمدينة 6 أكتوبر، أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن خلافات بينه وبين المجني عليها دفعته لطلاقها، إلا أنه كان يرغب في إعادتها لعصمته مرة أخرى.

أضاف أنه تقابل مع مطلقته، بموقف سيارات، ودار بينهما حديث انتهى باعتدائه عليها بسلاح أبيض، لرفضها العودة لعصمته، وأرشد المتهم عن السكين المستخدم في الجريمة، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص قررت المصابة بأنها أثناء تواجدها بأحد المواقف بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (طليقها ، مقيم بدائرة القسم) لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك فقام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثاً إصابتها المشار إليها وفر هارباً .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.