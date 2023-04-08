وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني، قال بيسكوف: "لقد مر وقت طويل منذ أن سمعنا مثل هذه الانتقادات الشديدة للولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس الفرنسى".



وكان ماكرون قد تحدث في وقت سابق أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصينى شى جين بينج، عن معارضة فرنسا لنشر أسلحة نووية خارج الأراضي السيادية لكل دولة ذات قوة نووية.



وأشارت وكالة أنباء "تاس" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 25 مارس الماضي، إنه بناءً على طلب من بيلاروسيا، ستنشر روسيا أسلحتها النووية التكتيكية في الجمهورية المجاورة، تمامًا كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي حلفائها منذ فترة طويلة.