وقال نائب مدير المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الاول ومدير العمليات الدكتور احمد الكندري، في تصريح اليوم السبت، إن الصور التي التقطها القمر الاصطناعي (كويت سات -1) كانت لجزر "وربة وبوبيان وفيلكا" ثم مدينة الكويت إلى حقل برقان والمنطقة الجنوبية لساحل الكويت.



وأكد الكندري، أن هذا النجاح يشكل بداية جديدة لتعزيز مكانة الكويت في مجال الفضاء وتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية ويعزز القدرات البحثية والتطويرية للكويت في مجال علوم الفضاء ويعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستدام.



وأوضح أن الفريق يخطط لإصدار المزيد من الصور لدولة الكويت من (كويت سات -1) في الأسابيع المقبلة من خلال تصوير المظاهر الطبيعية المتنوعة والنظم البيئية بالتعاون مع الباحثين والجهات الحكومية.



ويعد (كويت سات -1) قمر اصطناعي نانومتري تتمثل مهمته الأساسية في مراقبة الأرض وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة للعديد من القطاعات بما في ذلك التخطيط العمراني والزراعي والرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية.



كما يحتوى (كويت سات -1) على كاميرا عالية الوضوح بقوة تفريق 39 مترا تمكنه من التقاط صور تتيح جمع معلومات قيمة لدعم التنمية المستدامة في الكويت.