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القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الهرم

السبت، 08 أبريل 2023 10:16 م
القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الهرم سجن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في الهرم، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص في الهرم.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين شخصين،انتهت بمقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة الهرم

جريمة قتل الهرم

امن الجيزة

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