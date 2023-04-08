وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين، وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق والاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم.

وأضاف البيان أنه تم التباحث أيضا حول الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديَّة وشركة توتال الفرنسيَّة، والمناقشات في البرلمان حول قانون الموازنة، بالإضافة إلى التطورات الإقليميَّة وخاصةً التقارب والاتفاق بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الأمريكيَّة عن دعمها للاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقيَّة سواء على المُستوى الداخليّ أو الخارجيّ.