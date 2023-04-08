"الطمع القاتل".. 3.5 مليون جنيه دفعهم سعيد لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل "، نقدمها في شهر رمضان، نروي لكم فيها قصصا واقعية من ضحايا المستريحين، حيث تتسبب الوعود بالثراء الفاحش السريع، في وقوع الضحايا الذين يرون قصصهم بمشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

ومهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالون جدد يستطيعون أن يصلوا إلى قلوب المجني عليهم، بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة السابعة عشر

يقول سعيد أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن قصته بدأت مع المستريح منذ عودته من العمل بإحدى الدول العربية في عام 2018، بعد سنين من الغربة خارج البلاد، موضحاً أنه أعطى للمستريح مبلغ 3 ملايين ونصف، ولم يصرف أى مبالغ إلا مرة واحدة فقط.

وأضاف ضحية المستريح: "قالولى متحطش الفلوس في البنك حرام، اديتهم للمستريح ومشفتش فلوسى وشقى عمرى تانى، أنا مش عايز غير حقى، عايز فلوسى والنصابى اللى نصب علينا دى يجيلنا هنا، ده واخد شقى عمرى وتعب 28 سنة بره البلد".