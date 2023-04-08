السيطرة على حريق اشتعل بمكتبة دون إصابات في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بمكتبة في منطقة إمبابة، وأجرى رجال المباحث معاينة للمكتبة، لحصر الخسائر التي لحقت بمحتوياتها، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بمكتبة في منطقة إمبابة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكتبة لحصر التلفيات التي لحقت بها، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.