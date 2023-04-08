السكة الحديد تبدأ حملات صيانة القطارات استعدادا لعيد الفطر المبارك.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ هيئة السكة الحديد ، حملات صيانة ونظافة على كافة القطارات استعدادا لعيد المفطر المبارك.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بإجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً وكذلك الاهتمام بنظافة القطارات ودورات المياه وتزويدها بالمياه قبل خروجها من الورش، مشيرا إلى أنه وجه بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط .

وأضاق رئيس الهيئة، أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر من خلال زيادة شبابيك التذاكر بالإضافة الى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب بالإضافة إلى الحجز الإلكترونى.

وحددت السكة الحديد مواعيد الحجز المسبق على القطارات بداية من 16 إبريل الجارى حتى 21 إبريل الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حددت الهيئة جدول للحجز على الرحلات وهى حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 ، وحجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023 ، وحجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 ، وحجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 ، وحجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك ، وحجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك .