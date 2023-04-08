السفارة الأمريكية تشارك فى مبادرة لتنظيف حديقة الشلالات بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك دبلوماسيون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر في حملة بيئية بالتعاون مع مبادرة بلاستيك المصرية، اليوم السبت، لتنظيف حديقة الشلالات بالإسكندرية أكبر حديقة عامة بالمحافظة وأحد أقدم الحدائق بالمدينة الساحلية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم الأرض.

جاء ذلك بحضور أيرين تارويت، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وعدد كبير من الشباب المصريين المتطوعين بالمبادرة، تحت شعار يوم الأرض خالي من البلاستيك.

قالت أيرين تارويت، الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، إن المشاركة في المبادرة أمر هام في إطار أنشطة حماية الأرض، لافتة إلى أن هناك نحو 27 حديقة عامة بالإسكندرية لكن ليس جميع الناس يعرفون أماكنهم فيما عدا الحدائق الكبيرة منها والشهيرة، وأنه جرى البدء من حديقة الشلالات أكبر حديقة عامة بالمحافظة لتكون بداية لسلسلة أنشطة للتوعية وحماية الأرض خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن هناك تعاون في جميع أنحاء العالم من أجل التوعية بخطورة البلاستيك أحادي الاستخدام والعمل علي إيجاد بدائل حقيقية له، متابعة "وفي مصر نحن نعمل هذا وهو ما دفعنا إلى المشاركة في تلك المبادرة".

وأشارت الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية في المجالات البيئية للحفاظ على الأرض، مثمنة جهود مصر في استضافة النسخة الأخيرة من مؤتمر قمة المناخ COP27 وما أسفر عنه من نتائج، لافتة إلى أن هناك مشكلات مرتبطة بالأرض ويجب العمل على حلها للحفاظ على الكوكب، وأن تلك المبادرات الشبابية تأتي بنتائج كبيرة في هذا الشأن.

من جانبه قال أحمد ياسين ، منسق المبادرة، إن اختيار حديقة الشلالات جاء لأنها أكبر حديقة عامة في الإسكندرية، وتحتاج لتلك المبادرة لتكون رسالة بضرورة إيجاد حل لاستخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، لافتا إلى أنه جرى اختيار شعار يوم الأرض خالي من البلاستيك للفعالية.

وأضاف ياسين، أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي بالتحديات البيئية الحالية والاحتفاء بالجهود المبذولة لحماية البيئة، مبينا أنهم شاركوا في نظافة الشواطئ والشوارع ، وايجاد منتجات بديلة للبلاستيك من الحقائب والعبوات والزجاجات وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تعاون حكومي للحد من استهلاك البلاستيك الضار أحادي الاستخدام ورفع الوعي المجتمعي بخطورة استخدامه.