الرى تكلف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة استخدام الطمي لإصلاح جسور الترع

كتبت أسماء نصار

. كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالانتهاء من تطهيرات جميع الترع فى محافظة الغربية خلال أسبوعين من تاريخه كحد أقصى، وخاصة ترعة الباجورية لتلبية احتياجات محافظة كفر الشيخ، مع الإسراع بنهو تطهيرات ترعة القاصد خلال أسبوع ومراجعة موقف عملية تطهير ترعة القاصد وتقديم التفتيش الفنى تقريرًا شاملًا عنها

كما كلف سويلم التفتيش الفنى بمراجعه قطاعات الترع للإطمئنان على قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة وتكليف المعاهد البحثيةالمختصة بالمركز القومى لبحوث المياه برفعها إذا تطلب الأمر، و تكليف معهد بحوث صيانة القنوات المائية بدراسة مدى إمكانية إستخدامالطمى الناتج من عمليات الصيانة والتطهير فى إصلاح جسور الترع المتعبة فى نفس المنطقة .

كما وجه سويلم بقيام هيئة الصرف بإزالة التعديات بالردم "نواتج مبانى ومخلفات" على مصرف تلا وتشديد المراقبة وعمل محاضر مخالفات للمتعدين .