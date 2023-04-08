وقال الرئيس حسن شيخ محمود - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن المستفيدين من العفو العام سيكون لهم مستقبلا مشرقا عند التخلي عن أيدلوجيات المتشددين، والكف عن ممارسة التطرف والإرهاب، مضيفا أن الحكومة توفر للمنشقين كل الرعاية اللازمة وذلك من أجل خلق فرصة أفضل لهم.



ومن ناحية أخرى، بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع مبعوث الرئيس الصومالي للاستقرار وحماية المدنيين محمد عبدي واري، قضايا حقوق المدنيين في المناطق المحررة من الإرهاب.



وأكد بري أن الحكومة الصومالية ستدعم مبعوث الرئيس الصومالي للاستقرار وحماية المدنيين في أداء واجباته الوطنية.