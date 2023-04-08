الدفاع التايوانية: 71 مقاتلة صينية و 8 سفن حربية تعبر حدود البلاد

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، عن رصد 42 طائرة مقاتلة و8 سفن حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة أن مقاتلات "جى-10"و"جى-11" و"جى-16" وعدة سفن رصدت بالقرب من الجزيرة فى منطقة تحديد نظام الدفاع الجوى.

في الوقت نفسه، أشارت إلى أن 71 طائرة مقاتلة عبرت "خط الوسط" - الحدود الفعلية فى مضيق تايوان.

وتجرى الصين اليوم تدريبات فى مضيق تايوان على "تطويق كامل" للجزيرة، لمدة 3 أيام.

وأوردت شبكة "سى سى تى فى" أن "التدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والإعلام، لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل" لتايوان.

وذكر المتحدّث باسم الجيش شي يي في بيان أنّ "هذه العمليّات هي بمثابة تحذير صارم ضدّ التواطؤ بين القوى الانفصاليّة الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجيّة، وضدّ أنشطتها الاستفزازيّة".

وأعلن الجيش الصيني السبت أنّ الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمرّ ثلاثة أيّام هو "الاستعداد القتاليّ" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنج-وين مع رئيس مجلس النوّاب الأمريكي.