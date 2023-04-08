اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الفرنسية تؤكد مواصلة دعمها للقوات الأوكرانية عسكريا

السبت، 08 أبريل 2023 10:17 ص
الخارجية الفرنسية تؤكد مواصلة دعمها للقوات الأوكرانية عسكريا الجيش الأوكراني - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسؤول التواصل في الخارجية الفرنسية باتريس باولي إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا.

وأضاف باولي- في تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم السبت، أن فرنسا ستستمر في دعمها الكامل لأوكرانيا على كافة الأصعدة منها السياسي والاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى الدعم العسكري، مؤكدا أن ذلك الدعم مستمر إلى أن تستعيد أوكرانيا أراضيها من روسيا.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

 


الخارجية الفرنسية

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