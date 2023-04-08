الحادثة الأولى من نوعها.. دب يقتل شابا فى الجبال الإيطالية

كتبت ـ ريهام عبد الله

فى واقعة هى الأولى من نوعها، أعلنت الشرطة الإيطالية، أن دبا قتل شاباً كان يمارس رياضة الجري شمال شرقي إيطاليا، إذ كان أندريا بابى، يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، عندما هاجمه الدبّ.



دب _ أرشيفية

وكانت وحدات الإنقاذ، قد تحركت للبحث عن الشاب بعد أن تلقت بلاغا من أسرته الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعثرت على جثته في أحد المنحدرات وبها جروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن، فيما بدا أنّ بعض هذه الجروح ناجم عن اعتداء حيوان كبير عليه، وفقا لسكاى نيوز عربية.

الشاب مات متأثرا بالجروح

وكشف مصدر، أن نتائج تشريح الجثة تشير إلى أنّ أندريا بابي قُتل متأثراً بجروح أصيب بها عقب تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وكشفت السلطات المحلية لاحقاً ملابسات الحادث، وقررت البدء في عملية عاجلة لقتل الدب، بمجرد رصده، وفقا لما أعلنه رئيس مقاطعة ترينتينو موريزيو فوجاتي خلال مؤتمر صحفي.

من جانبها، نددت أناماريا بروكاتشي من الرابطة الوطنية لحماية الحيوانات، بعدم اتخاذ السلطات أي إجراءات وقائية.

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، إن "البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تظهر هذه الحيوانات خوفاً من الأشخاص وتبقى على مسافة منهم"، وتضم إيطاليا ما بين 120 دباً و200 .

ويشكّل مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع يُسجل في الدولة الأوروبية.