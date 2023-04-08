

وأشار كوناشينكوف في البيان اليومي عن نتائج العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا في ناحية كراسنى ليمان، نتيجة سلسلة من الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التي استهدفت قوات العدو، ما أدى أيضا إلى تدمير مركبة قتالية مصفحة ومدفعية جفوزديكا ومدافع هاوتزر من طراز D-20.



وأضاف القائد العسكري الروسي أن القوات الروسية قضت أيضا على ما يصل إلى 55 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز D-20 وD-30 في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا.



وأوضح كوناشينكوف: "في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورويجيا، تم شن ضربات جوية تكتيكية ومدفعية من مجموعة القتال الشرقية ضد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مستوطنات أوجلدار وكاميشيفاخا ويوركوفكا وشيرباكي وزابورويجيا ولوجانسك".



وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إلى أن مجموعة القتال الغربية الروسية نجحت في القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدفع هاوتزر في منطقة كوبيانسك، وذلك بعد أن أصابت الضربات الجوية التكتيكية ونيران المدفعية الروسية الوحدات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات جريجوروفكا وسينكوفكا وبيشانوي (خاركيف) وستيلماخوفكا".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية استطاعت أيضا قتل ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير وحدة مدفعية أكاتسيا و3 سيارات في اتجاه خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية.



ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قامت أيضا بتدمير مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني في دونيتسك وخيرسون وزابورويجيا، موضحا أنه تم تدمير 3 مخازن للقذائف والصواريخ الأوكرانية في مستوطنات كونستانتينوفكا ودونيتسك وبيريسلاف وخيرسون وأوريخوف وزابورويجيا".



وبحسب كوناشينكوف، أصابت الطائرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية 92 وحدة مدفعية وأفراد وعربة أوكرانية في 114 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما اعترضت القوات الروسية 7 صواريخ من طراز هيمراس كما أسقطت 7 طائرات أوكرانية بدون طيار.



ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن تدميرها 406 طائرات أوكرانية، و228 مروحية، و3702 طائرة بدون طيار، و415 نظام دفاع جوي صاروخي، و1078 منصة إطلاق متعددة، و4532 مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 9342 مركبة عسكرية خاصة.