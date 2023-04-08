الجيش الإسرائيلى يعلن تفعيل صفارات الإنذار فى جنوب هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم تفعيل صفارات الإنذار فى جنوب هضبة الجولان، بحسب سكاى نيوز.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة شهدت إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان سقط أحدها في منطقة مفتوحة، مما تسبب فى حدوث دوى انفجار قوى.
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أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم تفعيل صفارات الإنذار فى جنوب هضبة الجولان، بحسب سكاى نيوز.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المنطقة شهدت إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان سقط أحدها في منطقة مفتوحة، مما تسبب فى حدوث دوى انفجار قوى.
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