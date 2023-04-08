اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 12:49 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط "طوباس" لليوم الثاني

السبت، 08 أبريل 2023 12:17 م
الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط "طوباس" لليوم الثاني قوات الاحتلال
أ ش أ

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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة "طوباس"، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنات إسرائيليات في الأغوار الشمالية صباح أمس الجمعة.

وذكرت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال عززت إجراءات التفتيش على حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين.

كانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس، وكثفت من تواجدها في عدة مناطق من الأغوار، عقب مقتل ثلاث مستوطنات بإطلاق نار في الأغوار.

 


طوباس

الاحتلال الإسرائيلي

الأغوار

غزة

اسرائيل



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