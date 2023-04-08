اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية

السبت، 08 أبريل 2023 11:25 ص
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن قلقه العميق إزاء التصعيد الخطير للعنف في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ولبنان .

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن التصعيد في أعمال العنف يأتي بعد أيام من التوتر والاشتباكات في الأماكن المقدسة، بما في ذلك تدخل واستخدام القوة من قبل الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى.

وأدان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة ، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن لجميع الأماكن المقدسة.. كما ندد بالهجمات الصاروخية العشوائية على إسرائيل من غزة والأراضي اللبنانية .

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد فوري لأعمال العنف الجارية..وقال " إننا نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الهدوء خلال فترة الأعياد الدينية الجارية وشهر رمضان " .

 


الاتحاد الأوروبي

الأراضي الفلسطينية

غزة

القدس

اسرائيل



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