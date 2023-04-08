وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الجمعة- على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطلع أبوظبي بدعم ورعاية من القيادة الإماراتية إلى بناء شراكات مثمرة وبناءة مع البوسنة والهرسك ودول البلقان بما يعزز جهود التنمية الداعمة لتطلعات الشعوب نحو الاستقرار والرخاء.

ومن جانبهما، أكد عضوا مجلس رئاسة البوسنة والهرسك على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلع بلادهما إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الداعمة لجهودهما التنموية.

وأكد الوزيران على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.



وعبر الشيخ عبدالله بن زايد، عن تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع البوسنة والهرسك بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويعزز جهودهما التنموية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية البوسنة والهرسك على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقد غادر الشيخ عبدالله بن زايد، سراييفو، في ختام زيارات العمل التي قام بها على مدار الأسبوع الجاري وشملت عددا من الدول وهي اليونان وصربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك.