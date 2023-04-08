الأقصر تنظم "الصالون الرمضانى" للنشء فى مركز شباب الزينية بحرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الصالون الرمضاني للنشء بمركز شباب الزينية بحري، بحضور 70 طليعيا وطليعية بصحبة أسرهم، وهو الصالون الرمضاني للنشء، الذي يعقد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

ويتم تنظيم فعاليات الصالون الرمضانى بالأقصر، في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، على أن ينفذ أسبوعياً خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب مختلف، حيث أن محاور الصالون الرمضاني تضمنت ندوة دينية بعنوان "الصوم والأخلاق"، حيث أوضح خلالها فضيلة الشيخ الواعظ بالأزهر الشريف منزلة الصائمين عند الله عز وجل، كما بين أنه فضل أجر الصيام هو من أعظم الطاعات التي يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويثاب المسلم عليه ثواباً لا حدود له، وبه تغفر الذنوب، وبه يقي الله العبد من النار، وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص أُعدَّ للصائمين، وبه يفرح العبد عند فطره وعند لقاء ربه، ثم فتح فضيلة الشيخ باب النقاش مع الطلائع وأسرهم وقام بالرد على إستفسارات ضيوف الصالون.

وتأتي فعاليات الصالون الرمضاني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء - بقيادة الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين، وتوجيهات صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وإشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومحمد فتحى مدير إدارة الزينية وأمل أحمد مشرف المشروع.



الأطفال من الطلائع خلال فعاليات الصالون الرمضانى بالزينية



الأقصر تنظم الصالون الرمضاني للنشء فى مركز شباب الزينية



الصالون الرمضاني للنشء فى مركز شباب الزينية