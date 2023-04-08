الأقصر تدعو المعنيين بالمشروعات الخضراء لحضور الدورة الثانية للمبادرة الوطنية

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت محافظة الأقصر، كافة المواطنين المعنيين بالمشروعات الخضراء الذكية، للتسجيل للمشاركة فى فعاليات ندوة خاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والتى يعقبها برنامج تدريبى وذلك يوم الإثنين المقبل 10 أبريل الجارى، فى تمام الساعة 9.30 صباحاً، وذلك بحضور كل من الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية.

ومن المقرر أن يتم عقد الندوة التعريفية عن المشروعات الخضراء الذكية، يوم الاثنين الموافق 10 أبريل الجارى، علماً بأن الموعد سواء للندوة أو البرنامج التدريبى من الساعة 9 ونصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، حيث أن التقديمات للمرحلة الثانية تبدأ فى شهر أبريل ويستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل (6) فئات متنوعة ما بين ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة ، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية " #حياة_كريمة " ، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ) .

يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم إطلاقها بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، ويشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والمحافظات والجهات المعنية، من خلال لجنة تحكيم وطنية، ولذلك تدعو محافظة الأقصر كافة المواطنين المعنيين بالمشروعات الخضراء الذكية للتسجيل بهدف الحضور.