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استاذ إعلام: مسلسلات الـ15 حلقة بدراما المتحدة مهمة وتشيد بمستوى الكتابة

السبت، 08 أبريل 2023 10:35 ص
استاذ إعلام: مسلسلات الـ15 حلقة بدراما المتحدة مهمة وتشيد بمستوى الكتابة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة أمانى عزت أستاذ إعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بدراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المذاعة خلال شهر رمضان، موضحة أن مسلسلات رمضان 2023 للشركة المتحدة تشهد اختلافا كبيرا عن أى عام سابق، وبها تنوع كان افتقده المشاهد المصرى، حيث أصبح لدينا مسلسلات دينية ووطنية وتاريخية وكوميديا ودراما متنوعة بشكل كبير تلبى أذواق الجمهور المصرى بمختلف فئاته.
 
وأضافت الدكتورة أمانى عزت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دراما الشركة المتحدة تشهد تطورا كبيرا فى مستوى الإمكانيات الفنية والتصوير والمونتاج والكتابة، حيث اتجهت الشركة إلى مسلسلات الـ15 حلقة، وهى مسلسلات متنوعة وجيدة هادفة والمسلسلات ليس بها مط ولا تطويل ولا حشو بلا هدف، متابعة أن حالة الجدل المثارة حول مسلسل رسالة الإمام تعكس نجاح الشركة المتحدة والدراما هذا العام.
 
وأشادت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بالإمكانيات الفنية من تصميم المعارك فى مسلسل الكتبية 101 ، مؤكدة أن المسلسل ينمى الولاء والانتماء للوطن وخلق حالة من التشويق وسط تصاعد الأحداث بشكل سريع والوقوف على تفاصيل مهمة.
 
وتابعت الدكتورة أمانى عزت، أن دراما رمضان هذا العام واقعية وتعكس المجتمع بكل فئاته وتضم الأسرة المصرية كلها، مشيدة بتطور كتابة المسلسلات والتطور فى الامكانيات والتصوير والمونتاج .
 
 

التعليم

اعلام

المتحدة للخدمات الاعلامية



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