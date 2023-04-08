اليوم السابع
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السبت، 08 أبريل 2023 09:05 ص
أكرم القصاص
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احتجاجات للمزارعين فى رومانيا وبلغاريا على تدفق الحبوب الأوكرانية

السبت، 08 أبريل 2023 08:00 ص
احتجاجات للمزارعين فى رومانيا وبلغاريا على تدفق الحبوب الأوكرانية قمح أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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نظم مزارعو رومانيا وبلغاريا احتجاجات على تدفق المنتجات الزراعية من أوكرانيا وإغراقها الأسواق.

وتجمع حوالي 100 مزارع في العاصمة الرومانية بوخارست، بينما احتج مئات آخرين في أنحاء البلاد في قوافل طويلة من الجرارات.

وفي بلغاريا المجاورة، أغلق منتجو الحبوب بعض المعابر الحدودية بالآليات الزراعية ورفع المزارعون لافتات كتبوا عليها: "لا تعاقبوا تضامننا"، بينما حث آخرون مسؤولي الاتحاد الأوربي على "تحمل المسؤولية، واتخاذ الإجراءات، والاهتمام بشأن المزارع المحلي".

وكان الاتحاد الأوروبي تنازل العام الماضي عن الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد على المنتجات الزراعية الأوكرانية لتسهيل النقل إلى أسواق البلدان الثالثة.


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