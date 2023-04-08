اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اجتماع تنسيقى للإعداد للمؤتمر الدولى المصرى الثانى للسياحة الصحية بشرم الشيخ

السبت، 08 أبريل 2023 07:10 م
اجتماع تنسيقى للإعداد للمؤتمر الدولى المصرى الثانى للسياحة الصحية بشرم الشيخ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
كتب - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد ظهر السبت اجتماع تنسيقي، للإعداد للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحية، برئاسة كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقايه، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لوضع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن موضع التنفيذ، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة.
 
وشارك في اللقاء العديد من القيادات المتميزة من رجال السياحة في مصر وقيادات محافظة جنوب سيناء، كما تم التمهيد لوضع الخطوط العريضة والاتجاهات الرئيسية وانسب توقيتات الجدول الزمني لإقامة المؤتمر الرئيسي للسياحة الصحية.
 
وتم الاتفاق على عقد المؤتمر التنفيذي الأول يوم 13/5/2023 والمؤتمر التنفيذي الثاني يوم 10/6/2023 والمؤتمر التنفيذي الثالث يوم 15/7 ثم المؤتمر الصحفي الرئيسي 26/8.
هذا وسيتم عقد المؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة العلاجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه تحت عنوان " تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بالرئاسة الشرفية للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية في الفترة من 28 الى 29/9/2023 بمدينة شرم الشيخ وسيتم توجيه الدعوة الى سفراء الدول المستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحيه، وكذا دعوة الدول ذات السمعة والتجارب الرائدة في السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها ذات الصلة وسوف يشارك في المؤتمر الوزارات المعنية وخبراء السياحة والصحة والمؤسسات المعنية في مصر.
 

 


شرم الشيخ

جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

محافظ جنوب سيناء

السياحه العلاجيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة