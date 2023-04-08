إغلاق شارع ذاكر حسين بمدينة نصر 30 يوما لاستكمال أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

كتب عبد الرحمن سيد

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، شارع ذاكر حسين بمدينة نصر وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية :

- غلق شارع ذاكر حسين يستغرق 30 يوما

- الغلق بسبب استكمال أعمال مشروع المحطة الرابعة لمونوريل العاصمة الإدارية

- الغلق لشارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم

- الأعمال ستكون تنفيذها ليلاً ونهاراً دون أى توقف لإنجاز إنشاء المحطة

- إجراء التحويلات المرورية لمنع لزحام السيارات اثناء الغلق

- التحويلات بالنسبة للإتجاه القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الإتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية :

يميناً إتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

كما يسلك السائقين يميناً إتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى .

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.