إصابة 10 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بجرار في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 10 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بجرار بطريق الكريمات في الجيزة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، اصطدام سيارة ميكروباص، بجرار، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، والتحفظ على السائقين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.