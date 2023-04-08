إصابة شخصين نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز التل الكبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من خالد سعيد احمد 42 عام مقيم ابو حماد محافظة الشرقية ومصاب اشتباه كسر بالكتف الايمن وجرح بالواجهه طوله حوالي 7 سم وجمال شحاته محمد42 عام مقيم نفس العنوان ومصاب كدمه بالكاحل الايسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.