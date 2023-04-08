إصابة شاب سقط على سيخ حديدى فوق سطح مسكنه أثناء صيانة الدش فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

سقط شاب على سيخ حديدى أعلى سطح مسكنه في أبو النمرس، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ ببطنه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث،إلى أنه أثناء صيانته الدش، سقط على سيخ حديدي، ما أدى لإصابته.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح نافذ بالبطن، في منطقة أبو النمرس.

بإجراء التحريات، تبين أن المصاب أثناء صيانة الدش، سقط أعلى سيخ حديدي، ما أسفر عن إصابته، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.