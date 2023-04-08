إشارة مرور .. تعرف على سرعات حددها قانون المرور منعا لحوادث الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية بعد وقوع عدد من الضحايا والمصابين خلال الأيام الماضية، بسبب السرعة الجنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:

- داخل المدن:

40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:

- 60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

- الطرق الصحراوية:

وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة

-80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.

-90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

-100 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.