إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة في العجوزة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باندلاع حريق بمحل جزارة، بشارع السودان، في العجوزة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخماده، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين العاملين بالمحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.