أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 8 أبريل 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب استقرار ملحوظ عند نفس مستويات أمس الجمعة، حيث أغلق الذهب هذا الأسبوع على تراجع بحوالي 2 % وذلك بالتزامن مع هبوط السعر العالمي للذهب من 2028 إلى 2007 دولار، وكذلك بسبب ضغط كبير من الشهادات التي طرحتها البنوك بعائد 19 و 22 % على الذهب والتي سحبت جزء من سيولة الذهب.

أسعار السبائك اليوم

أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6185 جنيها للجرام ، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12370 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 24740 جنيها وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49480 جنيها وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 76941 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1856 جنيها.

عيار 24 يسجل 2474 جنيها.

الجنيه الذهب 17320 جنيها.

اونصة الذهب 2007 دولارات.

الذهب ينخفض 2 % في مصر خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك قبل أن يدخل في تصحيح سلبي طفيف بالتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 2.0% عن سعر افتتاح الأسبوع الماضي البالغ 2210 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى على الاطلاق عند 2260 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن أحد أهم الأحداث التي أثرت على أسواق الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي كان قيام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

تأثرت أسعار الذهب بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.