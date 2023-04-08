اليوم السابع
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أستاذ إعلام: الشركة المتحدة قدمت تنوعا إيجابيا بدراما رمضان 2023 افتقدناه لسنوات

السبت، 08 أبريل 2023 11:41 ص
أستاذ إعلام: الشركة المتحدة قدمت تنوعا إيجابيا بدراما رمضان 2023 افتقدناه لسنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة مروة محمود مدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مجموعة مختلفة من المسلسلات وتقدم أنواعا مختلفة من المسلسلات الدينية والتاريخية والاجتماعية التى كنا نفتقدها لسنوات طويلة، مشيدة باتجاه الشركة المتحدة لإعادة هذه الروح والتنوع فى إنتاج الدراما الرمضانية على مستوى كبير من الرقى الذى يتماشى مع ذوق الجمهور والأسرة المصرية.

 

وأضافت الدكتورة مروة محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركة المتحدة قدمت موسم رمضان هذا العام مسلسل الكتيبة 101 وهو مسلسل فى غاية الأهمية لدوره فى رفع الوعى السياسي الجماهيرى لدى المواطنين من خلال إبراز تضحيات القوات المسلحة من ناحية ، وأيضا ابراز المؤامرت التى تعرضت لها الدولة المصرية واستهداف للقوات، مشيرة إلى أن هذا النوع من الدراما مهم ومطلوب لزيادة الوعى بمختلف القضايا وهو شئ إيجابى .

 

وتابعت مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بدور الشركة المتحدة فى الدراما موضحة أن الشركة لديها أهداف واضحة وهى استعادة الهوية المصرية والوطنية من خلال التنوع فى مسلسلات رمضان باعتبار أن الدراما عنصر اساسى فى تكوين وعى الجمهور.


الشركة المتحدة

مسلسلات رمضان 2023

دراما رمضان

اخبار مصر



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