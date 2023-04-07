64 فريقا بدمياط تستعد للتصفيات النهائية فى الدورة الرمضانية لكرة القدم

دمياط معتز الشربيني

شارك 64 فريقا بدمياط، فى الدورة الرمضانية لكرة القدم، تحت شعار "الرياضة حياة"، بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتى تستعد للتصفيات النهائية خلال الأيام المقبلة.

وانطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وبدأت منافسات تلك الدورة بإدارة شباب دمياط، بمشاركة عدد 8 فرق من مراكز الشباب المختلفة ؛ أقيمت المنافسات على ملاعب مركز شباب شط الملح وتم تصعيد فريق مركز شباب شطا للمشاركة فى النهائيات على مستوى محافظة دمياط .

يشار إلى أنه قد تم الإعلان فى وقت سابق عن ألفعاليات من قبل إدارة الرياضة بمديرية الشباب بدمياط لإتاحة ألفرصة لمشاركة اكبر عدد ممكن من ألفرق ، ويتم تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من 20 وحتى 30 سنه على مرحلتين حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل ألفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة .

ويتم التصفيات بنطاق مديرية الشباب والرياضة خلال ألفترة من 5 وحتى ٩ ابريل الجاري وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم فى كافة المجالات،

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تخصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهوريه ، المركز الأول جائزة مالية قدرها 30000جنية ، المركز الثانى جائزة مالية قدرها 20000جنية ،المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10000جنية .

تاتى هذه ألفعاليات برعاية دكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشإذلى مدير عام المديرية.