5 قوافل طبية بقرى مراكز شبين الكوم وقويسنا وأشمون خلال شهر أبريل

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه فى إطار تنظيم القوافل الطبية للوصول للعديد من قرى محافظة المنوفية، وتقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال شهر أبريل الجارى تنظيم 5 قوافل طبية حتى نهاية الشهر فى جميع القطاعات الطبية.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لـ "اليوم السابع"، أن القرى التى سيتم التنظيم القوافل بها هى قرى كفر بنى غريان بمركز قويسنا، عزبة كرم بمركز أشمون، ساقية المنقدى بمركز أشمون، البشيه بمركز أشمون، زوير بمركز شبين الكوم بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن نعمل على توصيل الخدمة الصحية لاهالينا فى القرى والنجوع بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.