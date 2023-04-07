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وفاة الإعلامي أحمد ماهر بقناة الدلتا الفضائية بعد تعرضه لوعكة صحية

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:40 ص
وفاة الإعلامي أحمد ماهر بقناة الدلتا الفضائية بعد تعرضه لوعكة صحية الإعلامي الراحل أحمد ماهر
الغربية مصطفى عادل

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توفى الإعلامي الرياضي أحمد ماهر بقناة الدلتا، ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية،  نُقل على إثرها للمستشفى.
 
ونعت سوزان الحو، رئيس قناة الدلتا، الإعلامي الراحل أحد مؤسسي البرامج الرياضية بقناة الدلتا، وكان الإعلامي الراحل يبلغ من العمر 56 عاما، أحد مؤسسي البرامج الرياضية بقناة الدلتا الفضائية منذ تأسيسها. 
 
وذكر زملاؤه أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع، وتمتعه بعلاقات طيبة برؤساء الأندية والمدربين واللاعبين بمحافظات وسط الدلتا.

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قناة الدلتا الفضائية

وفاة الإعلامي أحمد ماهر



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