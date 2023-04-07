

وقال كليفرلي - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن "المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية العشوائية من جنوب لبنان ومن قطاع غزة، وتدرك حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، حان وقت أن يعمل جميع الأطراف في أنحاء المنطقة على خفض التوترات".



ودعا كافة الاطراف بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان وعيد الفصح المسيحي، إلى احترام ترتيبات الوضع الراهن القائمة منذ وقت طويل في المواقع المقدسة في القدس، والامتناع عن جميع الأفعال الاستفزازية.



وتابع وزير الخارجية البريطاني:"إن المملكة المتحدة تدعم بشدة حرية الدين أو المعتقد، وتدعو إلى احترام جميع أماكن العبادة".



وأدان كليفرلي أعمال العنف من جانب الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لافتا لضرورة احترام القانون الدولي.



وأضاف "يجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات لاحترام الالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ وفي العقبة"، مضيفا "السلام سيكون مستداما فقط عندما يلتزم الإسرائيليون والفلسطينيون مجددا بالوصول إلى تسوية متفاوض عليها تُفضي إلى حل الدولتين القائم على وجود إسرائيل آمنة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية قادرة على البقاء".